'Druk op positie topman Unilever'

Hoe woont Nederland Nederlan­ders willen massaal van gas af, maar weten niet hoe

Naar aanleiding van de recente discussie over gaswinning, vinden veel Nederlanders dat het tijd is om van gas af te stappen. Vooral jongeren geven aan meteen maatregelen te nemen zodra de gelegenheid zich voordoet. Dat blijkt uit een peiling van deze krant over de woonsituatie van Nederlanders. 76 procent van de Nederlanders is naar eigen zeggen nog afhankelijk van gas.