Duitse politie wil personeel uit buitenland halen

De last minute is een stuk minder populair door hete zomer in eigen land

3 augustus Nederlanders passen hun vakantieplannen aan door het zonnige zomerweer: er worden minder last minute reizen naar Zuid-Europa geboekt. Reisorganisaties als Neckermann Reizen, Sunweb en TUI melden dat er met name in de maanden mei, juni en juli minder belangstelling was voor vakanties naar het buitenland.