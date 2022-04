Duurdere T-shirts en broeken: Primark verhoogt prijzen als gevolg van inflatie

Tesla opent aanval op openbaar vervoer: robotaxi goedkoper dan de bus

Tesla komt over twee jaar met een alternatief voor het openbaar vervoer. Een rit met een zelfrijdende taxi van het merk zal dan goedkoper zijn dan ritjes met de bus of metro, belooft topman Elon Musk. De zogenaamde robotaxi's hebben immers geen chauffeur, rijden goedkoop op stroom en zijn 24 uur per dag actief, wat ze uitermate efficiënt maakt.

21 april