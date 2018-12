Duurste huis ter wereld staat in Hongkong: 681.000 euro per vierkante meter

Het huis staat al een tijdje te koop via de vastgoedtak van het bekende veilinghuis Christie’s . Volgens de Franse krant Le Figaro is het stulpje in handen van het management van de Aziatische holding Chuang’s Consortium International. Het management kocht het huis in 2014 voor amper 16 miljoen euro.

Peperdure woonmarkt

In Nederland kunnen we klagen over de toestand op de woningmarkt, maar Chinezen hebben het ook niet makkelijk in Hongkong. De stad heeft al acht jaar op rij de minst betaalbare woonmarkt ter wereld. Alleen een parkeerplaats kan daar al 600.000 euro kosten. De Chinese stad telt meer dan 7,1 miljoen inwoners en geldt als een van de meest dichtbevolkte plaatsen ter wereld (gemiddeld 6.541 personen per vierkante kilometer).