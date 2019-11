Easyjet compenseert als eerste Europese luchtvaartmaatschappij CO2-uitstoot

De maatschappij gaat de CO2-uitstoot compenseren door geld te investeren in duurzame projecten. Dit zijn projecten rond onder meer bosbouw, hernieuwbare energie en lokale initiatieven van gemeenschappen, waaronder zonneprojecten in India en waterputten in Oeganda en Eritrea.



Afgelopen jaar stootten de vliegtuigen van easyJet ongeveer 8,2 miljoen ton CO2 uit. Om die uitstoot te compenseren, denkt de luchtvaartmaatschappij in het eerste jaar ongeveer 25 miljoen pond, omgerekend ruim 29 miljoen euro, nodig te hebben. De rekening van de compensatie zal niet worden afgewenteld op de passagier, belooft de Britse maatschappij.



EasyJet, de nummer twee van Europa, is al langer bezig met verminderen van CO2-uitstoot; zo heeft de Britse luchtvaartmaatschappij de uitstoot voor elke kilometer die een passagier aflegde sinds 2000 verminderd met een derde. In 2022 moet de uitstoot met nog eens tien procent omlaag ten opzichte van drie jaar geleden. Dat denkt het bedrijf onder meer te kunnen realiseren met nieuwere vliegtuigen en vliegtuigmotoren en door het gewicht aan boord te verminderen.

Elektrisch vliegen

De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat de compensatie van CO2-uitstoot slechts een tijdelijke oplossing is tot er nieuwe technologieën zijn die de luchtvaart bij de bron duurzamer maken. ,,We willen hiermee een brug bouwen naar nieuwe innovaties en nieuwe technologieën", luidt de boodschap.

In dat kader maakte het Britse bedrijf vandaag ook bekend samen met vliegtuigmaker Airbus geld te gaan steken in onderzoek naar en ontwikkeling van hybride en elektrische vliegtuigen. Met de samenwerking met Airbus hoopt het bedrijf over ongeveer tien jaar zonder uitstoot binnen Europa te kunnen vliegen. De maatschappij werkt al samen met de Amerikaanse pionier Wright Electric die volledig elektrische vliegtuigen ontwikkelt. Die toestellen zullen naar verwachting pas op zijn vroegst rond 2050 beschikbaar zijn.

‘Goede stap’

Greenpeace vindt het besluit van easyJet om te investeren in technieken die schoon zijn een goede stap. ,,Ondertussen zou easyJet ook kunnen schrappen in het aantal korte vluchten, bijvoorbeeld tussen Amsterdam en Londen en hiervoor vervangende treinreizen aanbieden", reageert campagneleider Dewi Zloch van de milieuclub.

Tegelijkertijd zegt het de compensatie van CO2 geen oplossing te vinden. ,,Het maakt vliegen namelijk niet klimaatneutraal. Onze vliegvelden moeten kleiner zodat we minder CO2 uitstoten. Easyjet is een van de meest vervuilende bedrijven in Europa. Dus daar ligt een schone taak voor deze grote vervuiler”, aldus Zloch.

Meer initiatieven

In de luchtvaartsector vinden meer van dit soort initiatieven plaats. Onlangs maakte Sunweb, een van de grootste reisorganisaties van Europa, bekend voor alle pakketreizen de CO2-uitstoot te compenseren. Het benadrukte de reiziger geen extra kosten te berekenen, de reisorganisatie neemt de kosten van de CO2-compensatie op zich voor de vlucht, busreis, transfer en accommodatie. Het bedrag van de compensatie komt uit op meer dan 1 miljoen euro.