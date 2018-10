Easyjet: hybride vliegtuig in 2030

Dat meldden beide partijen vandaag op een persconferentie op Schiphol. De Britse maatschappij wil in 2030 een deels elektrisch toestel in de lucht hebben, en volgens Wright Electric-topman Jeffrey Engler is dat mogelijk. ,,Binnen tien tot vijftien jaar kun je in een Easyjet-toestel met een hybride motor vliegen. We hebben al een hybride toestel met twee stoelen, werken nu aan een toestel met negen stoelen en beginnen daarna met een toestel met vijftig plekken.”

Daarna volgt dus het ‘echte’ passagiersvliegtuig. Dat toestel stoot volgens Engler 30 procent minder uit dan een regulier toestel. Volledig elektrisch vliegen - zonder CO2-uitstoot dus - is nog een stap verder. Of en wanneer dat mogelijk is hangt volgens Engler af van de snelheid waarmee de technologie van batterijen zich ontwikkelt.

Druk

De luchtvaart staat onder zware druk om te vergroenen, maar levert tot op heden niet. Sterker nog: de uitstoot van de sector neemt snel toe. Op dit moment is de sector verantwoordelijk voor ongeveer 3 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, en de vrees is dat dat de komende decennia verdubbelt.



Gisteren nog bleek dat de geluidsoverlast rond Schiphol zo groot is dat 200.000 omwonenden ernstige hinder ervaren. Elektrische toestellen zijn ook stiller, stelt Engler. ,,Ongeveer 50 procent, maar dat kunnen we pas testen als ze ook daadwerkelijk de lucht in gaan.”



Volledig scherm Johan Lundgren (Easyjet) © AFP Schiphol zou een ideale luchthaven zijn om de deels elektrische toestellen te introduceren, stelt Easyjet-topman Johan Lundgren. Het bereik van het elektrische toestel moet ongeveer 500 kilometer worden, een retourtje Londen valt daarbinnen.



Over de kosten van zo'n hybride toestel, in relatie tot een regulier vliegtuig, kunnen Wright Electric en Easyjet niets concreets melden. Wel stelt Lundgren te verwachten dat de prijs van de toestellen ‘concurrerend’ zal zijn, zeker wanneer de brandstofbesparing wordt meegerekend. Hoeveel hybride toestellen de Britten kopen zegt hij niet. ,,We hebben geen verplichting om ze af te nemen, maar willen het wel graag.”

Bio-kerosine

KLM, de grootste Nederlandse vlieger, zet bij het vergroenen van zijn vloot vooral in op biokerosine. Onlangs meldde deze krant dat er plannen zijn voor een biokerosinefabriek in Nederland.

Een woordvoerder van milieudenktank CE Delft meldde toen nog dat daarvan op korte termijn wellicht meer mag worden verwacht dan van elektrisch vliegen. ,,De ontwikkeling van elektrische vliegtuigen is nog lang niet zo ver als die van elektrische auto’s. Biokerosine is daarom een belangrijke bron van vergroening.”