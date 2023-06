Easyjettopman fel over krimpplannen Schiphol: ‘Zullen ons er met hand en tand tegen verzetten’

Met video's Kosten stegen in mei opnieuw harder: inflatie toegenomen tot 6,1 procent

Het tempo waarmee de prijzen in Nederland stijgen is in mei verder toegenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat kwam vooral doordat de energieprijzen vorige maand minder sterk daalden dan in april. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak gingen ook opnieuw omhoog, maar wel wat minder sterk dan in april. Verder namen de prijzen van industriële goederen toe.