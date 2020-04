Econome Baarsma: ‘Je gaat straks echt niet zes keer per week uit eten’

Afspraken gemaakt met vastgoed­sec­tor over huur van winkels

10 april De retailsector heeft met vastgoedbedrijven richtlijnen opgesteld over de manier waarop winkels hulp kunnen krijgen die in ernstige problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Zo is onder meer overeengekomen dat de verhuurders van de panden de huur (deels) kunnen opschorten in april, mei en juni.