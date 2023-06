Economie eurozone in eerste kwartaal in recessie beland

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar onverwacht in een recessie beland. Volgens herziene cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat kromp de economie van het eurogebied met 0,1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook wordt nu een krimp van 0,1 procent voor het vierde kwartaal van 2022 gemeld door het statistiekbureau.