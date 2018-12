Economische groei VS komt iets lager uit

Thuisbezorgd.nl neemt grootste concurrent in Duitsland over

17:13 Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, neemt de Duitse maaltijdbezorgservice Delivery Hero over. Het bedrijf is in Duitsland de grootste concurrent van Takeaway.com, dat is opgericht door Jitse Groen. Voor de overname wordt zo'n 930 miljoen euro neergeteld.