Een abonnement is zo gefixt: maar hoe kom je er weer van af?

Dit bedrijf helpt werknemers fit de herfst door: ‘Geen zoet broodbeleg deze maand’

9:05 Sportief blijven kan lastig zijn in de herfst. Na werk thuis op de bank ploffen met een zak chips is nu eenmaal aantrekkelijker dan in het donker en door de regen je een weg naar de sportschool banen. Green Orange in Oldenzaal wil werknemers helpen vitaal te blijven. De hele maand is het er ‘Fitober’.