Een andere zorgverzekering kan Ronald bijna 1100 euro per jaar besparen

Al vele jaren is Ronald van Heijningen, werkzaam als salesmanager, verzekerd bij Zilveren Kruis. Hij is een tevreden klant. ,,Ik heb in het verleden best hoge zorgkosten gemaakt. Zilveren Kruis heeft nooit moeilijk gedaan over de vergoedingen. Daarom heb ik nooit een overstap overwogen.’’