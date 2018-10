Een kast van een huis is niet meer van deze tijd: we wonen steeds kleiner

Groot, groter, grootst

In Renkum is een huis ruim 3,5 keer zo groot als een woning in Amsterdam. De allergrootste woningen staan vooral in dunbevolkte plattelandsgemeenten in het noorden en het oosten van het land. Zo is 6 procent van de huizen in de Noordoostpolder groter dan 500 vierkante meter. Ook in veel gemeenten in Groningen en Friesland is dit meer dan twee procent.