Een nieuw record: gemiddelde prijs van koophuis gaat door grens 3 ton

Op de woningmarkt gaat het ene na het andere record aan diggelen. De gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning ging in januari door de symbolische grens van de 3 ton. Kopers betaalden in januari voor een koophuis gemiddeld bijna 9 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Die prijsstijging is ietsjes groter dan in vergelijking met december 2018. Toen stegen de jaarprijzen met 8,4 procent. Sinds juni 2013, toen de woningmarkt een dieptepunt bereikte, zijn de prijzen in januari dit jaar met bijna 36 procent gestegen. Al die huizenprijsstijgingen lijken goed nieuws voor de verkopers, maar er is een duidelijke keerzijde. Het aantal transacties loopt hard terug, zo meldt het kadaster op basis van de cijfers van januari. In die maand werden 15.125 woningen verkocht, dat is bijna 6 procent minder dan een jaar eerder.