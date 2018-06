Eerste Airbus A380 al na 10 jaar naar de sloop

De twee vliegtuigen zijn slechts tien jaar oud en zijn afkomstig uit de vloot van Singapore Airlines. Hoewel de het eigenlijk de bedoeling was dat deze modellen 25 tot 30 jaar zouden meegaan, blijken ze niet efficiënt genoeg. Één van de toestellen is de MSN003, waar Singapore Airlines in oktober 2007 de allereerste A380-lijndienstvlucht mee uitvoerde.