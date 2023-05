Eerste vlucht C919 van Chinese rivaal Boeing vertrokken

Comac maakt al jaren vliegtuigen, maar was tot nu toe een kleine speler. De vliegtuigmarkt voor toestellen vanaf zo’n honderd zitplaatsen was tot op heden verdeeld tussen Airbus en Boeing. Met name de Europese fabrikant Airbus is de afgelopen jaren zeer actief geweest op de Chinese markt omdat Boeing meer last had van handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten en omdat de Amerikaanse fabrikant de 737 MAX-toestellen lange tijd aan de grond moest houden na twee crashes met dat type vliegtuig.