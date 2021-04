Eindelijk weer hoop bij horeca na oproep grote steden: 'We kunnen vandaag al beginnen’

De oproep die de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in het RTL4-programma Beau deed om op een verantwoorde manier de terrassen en andere buitenruimtes te heropenen, krijgt vandaag opvallend veel steun van collega's. Zo laten haar ambtgenoten Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, Sharon Dijksma van Utrecht en Jan van Zanen van Den Haag via hun woordvoerders weten dat ook zij de buitenruimtes geleidelijk willen openstellen, mits dat veilig kan.

,,Dit geeft mensen letterlijk de ruimte om op een verantwoorde manier erop uit te gaan", aldus Dijksma. ,,Zo geef je mensen gecontroleerd meer ruimte om te genieten van de buitenlucht", zegt Aboutaleb.

Reactie horeca

Volgens Koninklijke Horeca Nederland staan de ondernemers te popelen om de terrassen te openen. ,,Ze zouden bij wijze van spreken vandaag al kunnen beginnen”, zegt voorzitter Robèr Willemsen. ,,De horeca is niet hét probleem, maar juist een oplossing van het probleem. Gooi de terrassen open, en je kunt de drukte op straat veel beter reguleren.”

Het liefst ziet Willemsen dat Den Haag de complete horeca weer opengooit. ,,We hebben al lang en breed laten zien dat we ook binnen onze gelegenheden de veiligheidsmaatregelen in acht kunnen nemen. Het openen van de terrassen is een goede eerste stap, maar lang niet genoeg. Niet iedere ondernemer heeft tenslotte een terras tot zijn of haar beschikking. Daarnaast ben je erg afhankelijk van het weer. Als het koud wordt of het begint te druppelen, kun je niet even met je bord naar binnen. Dat schiet voor de restaurants niet echt op.”

Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsberaad, waarin de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's zitten, is voorstander van ‘stapje voor stapje versoepelingen, afhankelijk van de stand van zaken van de vaccinatie en de epidemiologische toestand’, zo laat de woordvoerder van voorman en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls weten. ,,Daarbij ligt het voor de hand om onder andere van buiten naar binnen te kijken naar versoepelingen. Zoals al eerder deze week aangegeven is het Veiligheidsberaad met het kabinet in overleg over een aangepaste routekaart/openingsplan. Dit plan staat onder regie van het kabinet. Over de invulling van het plan kunnen we nu nog niets zeggen. We hopen dat dit plan er de komende twee weken zal zijn.”

In het RTL4-programma Beau riep Halsema de overheid op om buitenruimtes zoals dierentuinen en terrassen weer te openen. Zo ontstaan er minder chaotische situaties in parken. Afgelopen week was het onder meer in het Vondelpark veel te druk, wat leidde tot onrust toen de politie het park ontruimde. ,,Het gaat in zulke groten getale, dat je niet kunt verwachten dat de gemeente, politie en handhavers orde kunnen houden", zei Halsema over de drukte in de parken.

Minder begrip

Volgens Halsema is er steeds minder begrip voor de landelijke maatregelen van de regering, ook bij lokale bestuurders. De reden om de horeca te sluiten, vanwege de drukte die het in steden zou veroorzaken, is volgens de burgemeester achterhaald. ,,Die drukte is er toch wel, op de terrassen kan het nog in goede banen worden geleid." Ze benadrukte wel dat heropening verantwoord moet gebeuren.

Brunch- en ontbijtboxen erg populair met Pasen Uitgebreide restaurantboxen zijn dit jaar erg populair voor op de paastafel. Nu eetgelegenheden gedwongen dicht zijn, bieden de luxe maaltijdpakketten horecaondernemers een kans om toch nog wat geld te verdienen. Vooral brunch- en ontbijtboxen verkopen goed, melden restaurantplatforms. De brunches die restaurants speciaal voor dit weekend aanbieden op het platform thuisuiteten.nl, zijn populairder dan de dinerboxen die op de website staan. Het platform begon in de zomer van 2020 en werkt inmiddels samen met zo’n veertig gastronomische restaurants die diners bij mensen thuis verzorgen. Aankomend paasweekend bezorgen de aangesloten restaurants drie keer meer dan een normale zaterdag, laat een woordvoerder weten aan het ANP. Het valt ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op dat de horeca rondom Pasen met “creatieve initiatieven” komt. mmWe zien dat steeds meer ondernemers zich richten op afhaalmaaltijden en -boxen. Maar we moeten daarbij opmerken dat dat lang niet voor iedereen lonend is”, zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie. ,,Het gaat de chefs en eigenaren niet alleen om het compenseren van het omzetverlies, maar ook om contact te houden met hun vaste gasten.”