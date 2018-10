Eindhoven Airport vertraagt de groei: Pas in 2020 maximale aantal vluchten

Infoborden langs snelwegen in de strijd tegen Afrikaanse varkens­pest

17:22 Waarschuwingsborden op parkeerplaatsen langs snelwegen en bij natuurgebieden moeten weggebruikers en recreanten aansporen geen etensresten achter te laten in de natuur. De borden, waarvan vandaag de eerste zijn geplaatst, moeten helpen om de Afrikaanse varkenspest in te dammen. De ziekte heerst in Oost-Europa, maar is ook in de Belgische Ardennen bij wilde zwijnen aangetroffen.