‘Elektronisch probleem Boeing 737 MAX uitgebreider dan gedacht’

Het mankement in het elektrische voedingssysteem is veroorzaakt door het gebruik van een verflaag die de aardingspaden mogelijk verstoort. Die aarding zorgt ervoor dat een elektronisch systeem niet overbelast raakt als het toestel niet goed geïsoleerd is, aldus ingewijden tegen de krant. Dat zou in sommige situaties gevolgen kunnen hebben voor de back-up van het systeem bij uitval, aldus Boeing en de Amerikaanse luchtvaartinstantie FAA.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer wilde het bericht in The Wall Street Journal niet bevestigen, maar liet aan persbureau AFP wel weten samen met zijn klanten te werken aan een oplossing volgens nieuwe richtlijnen. Die zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Wel bevestigde Boeing vrijdag dat het probleem betrekking heeft op verschillende onderdelen in de cockpit.

Het probleem werd ontdekt bij een toestel dat in aanbouw is in de Boeing-fabriek in Seattle. Tientallen toestellen van maatschappijen als United Airlines, Southwest Airlines en American Airlines staan sinds een ruime week aan de grond, in afwachting van een oplossing. Bij zo'n 90 toestellen die bij de diverse maatschappijen deel uitmaken van de vloot moet het probleem worden verholpen, evenals in een groot aantal vliegtuigen die nog moeten worden geleverd. Volgens het magazine Aviation Week gaat het wat die laatste categorie betreft om ongeveer 370 toestellen.

De 737 MAX stond sinds het voorjaar van 2019 wereldwijd aan de grond na twee ongelukken binnen enkele maanden. In beide gevallen bleek een veiligheidssysteem de neus van het toestel herhaaldelijk naar beneden te duwen, ook als dat niet nodig was. Door de crashes in Indonesië en Ethiopië kwamen honderden mensen om het leven.

Pas een paar maanden geleden zijn de toestellen weer vrijgegeven voor gebruik. Het probleem van nu is niet gerelateerd aan het mankement van destijds.