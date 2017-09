Energiebedrijf Essent gaat toiletpotten en wifi-routers repareren

ZoOpgelost is de naam van de nieuwe dienst, die in heel Nederland beschikbaar is: een abonnement kost 1 euro per maand, daarnaast geldt een vaste prijs per klus. Een lekkende kraan herstellen kost bijvoorbeeld 53,96; Een slimme thermostaat installeren 51,26 en de waterleiding verplaatsen 70,20 per meter. De dienst is ook zonder abonnement beschikbaar, alleen is iedere klus dan 10 procent duurder.



Voor ZoOpgelost werkt Essent samen met Mainplus dat voor corporaties, verzekeraars en vastgoedeigenaren al zo’n 150.000 woningen onderhoudt.



Volgens Mark van Zon, commercieel-directeur van Essent, vragen consumenten in klantpanels zélf om de dienstverlening. Die past bij het motto ‘Helemaal Thuis’, waarbij Essent het huis van klanten ‘comfortabel en energiezuinig’ wil maken. ,,Mensen hebben minder tijd om te klussen en zijn ook minder vaardig dan vroeger. Ze zoeken een oplossing plus de garantie dat ze een kwalitatief goede klusjesman of installateur krijgen.”



Trend

De service past in de trend dat leveranciers zich naast het aanbieden van gas en licht steeds meer toeleggen op andere dienstverlening. Nu Nederlanders steeds vaker zonnepanelen op het dak leggen en duurzame energie oprukt, staat het traditionele verdienmodel van energiebedrijven onder druk.