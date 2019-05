Energierekening daalt onverwacht hard bij Eneco

De gestegen energienota zorgde afgelopen halfjaar voor politiek vuurwerk. Veel huishoudens zagen hun maandelijkse voorschot per januari met meerdere tientjes stijgen. Op jaarbasis ging het om ruim 330 euro, becijferde het CBS. Véél meer dan het kabinet eerder had aangegeven. Oorzaak zijn fors hogere belastingen in combinatie met gestegen energieprijzen. De stijging leidde tot een knetterende botsing tussen Tweede Kamer en staatssecretaris Mona Keijzer (CDA, Economische Zaken), die de hogere energienota aanvankelijk betwistte.



Halverwege het jaar blijkt de soep bij Eneco, met ruim twee miljoen klanten één van de grote drie leveranciers, minder heet gegeten te worden dan zij wordt opgediend. Het bedrijf verlaagt de tarieven vanaf 1 juli, na januari het enige andere moment in het jaar dat leveranciers hun tarieven wijzigen: gas gaat met ruim 9 cent per kubieke meter omlaag, stroom met iets meer dan 2 cent per kilowattuur. Wel stijgt het vastrecht voor zowel gas als stroom met 2 euro per maand.



Een gemiddeld huishouden is hierdoor op jaarbasis 133 euro goedkoper uit (bij een verbruik van 1200 kubieke meter gas en 2800 kilowattuur stroom). Diverse prijsvergelijkers hanteren overigens hogere verbruikscijfers. Het voordeel is dan nóg groter: bij 1470 kubieke meter gas en 3000 kilowattuur scheelt het een gezin zelfs 164 euro.