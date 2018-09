Energierekening in 2019 fors omhoog

De elektriciteitsprijs staat op dit moment op het hoogste punt sinds 2010, zo meldt de Telegraaf op basis van de Energiemonitor die later vandaag uitkomt. Betaalden we in februari nog 37 euro/MWu, inmiddels is dit opgelopen tot 63.

Voor de stijging zijn meerdere redenen. De prijs van CO2-emissierechten zijn verdriedubbeld sinds begin dit jaar, waardoor eveneens de prijs van gas is gestegen. Daarnaast is er een toegenomen vraag naar kolen en naar gas voor het vullen van de gasopslag in de winter. Ook is er een stijging in de energievraag vanuit België, waar de kerncentrales de nodige problemen kennen.