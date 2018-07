Energietransitie 'grote uitdaging' voor Alliander door tekort technisch personeel

Door de omschakeling naar duurzame energie gaat de energievoorziening volgens Alliander ,,ingrijpend op de schop" en moeten onder meer zonneweides en windparken aangesloten worden op het net. Ook komen er meer elektrische auto's en dus meer laadpalen. Verder moeten woningen van het gas af en op een andere manier worden verwarmd.



Al die werkzaamheden zullen ervoor zorgen dat Alliander meer moet investeren in zijn netwerk. In het eerste halfjaar stak de netbeheerder 302 miljoen euro in de vervanging en uitbreiding van zijn energienetten. Dat is aanzienlijk meer dan de 246 miljoen euro uit de eerste helft van vorig jaar.



De nettowinst van Alliander bedroeg in de eerste zes maanden 134 miljoen euro tegen 93 miljoen euro een jaar eerder.