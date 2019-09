‘Er is geen reden voor vliegschaamte’

Barbie had in 1965 al een stoer astronau­ten­pak aan

7:26 In de meeste Nederlandse speelgoedwinkels is er geen scheidslijn meer tussen jongens- en meisjesspeelgoed. Alles staat door elkaar, maar de kleuren roze en blauw domineren nog steeds. Ook in dé barbiewinkel van Nederland; PM Collectibles in Dordrecht. ,,In 1965 had je al een barbiepop met een stoer astronautenpak.’’