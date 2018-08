EU-commissaris: Brexit kan in theorie nog worden teruggedraaid

Moscovici beantwoordde op de Franse radio vragen in verband met een actie van de medeoprichter van modemerk Superdry, Julian Dunkerton. Die schenkt een miljoen pond aan een campagne voor een referendum over een definitieve brexit-overeenkomst. Dat zou de Britten nog een kans geven om onder de brexit uit te komen.



Het is volgens de commissaris aan de Britten zelf om uiteindelijk een keuze te maken. ,,Of ze het willen en hoe ze het willen." Ook zei hij dat het niet per se ,,noodzakelijk" is dat er een overeenkomst wordt gesloten tussen de EU en Groot-Brittannië over de voorwaarden van de brexit.