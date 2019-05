EU: verbod op wegwerpplastic nu definitief

Die nieuwe regels waren in 2018 door de Europese Commissie voorgesteld en in maart ook al goedgekeurd door het Europees Parlement. De Europese lidstaten hebben nu definitief ingestemd met het verbod.

Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie: ,,Er is een groeiend besef van urgentie in de Europese gemeenschap dat we er alles aan moeten doen om de vervuiling van onze oceanen tegen te gaan. We introduceren concrete maatregelen om het gebruik van single-use plastics te reduceren. De nieuwe regels zijn bevorderlijk voor de gezondheid van onze inwoners en beschermen de natuurlijke omgeving, en promoten tegelijkertijd duurzame productie en consumptie.’’