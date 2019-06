‘EU waarschuwt bedrijven voor no-dealbrexit’

De Britse premier Theresa May slaagde er niet in een akkoord te sluiten met de EU dat in eigen land op steun kon rekenen, en trok daarop haar conclusies. Wie haar opvolgt als partijleider en premier is nog niet bekend. Uitlatingen van premierskandidaat Boris Johnson en andere partijgenoten zouden de hoop op een brexitakkoord in Brussel niet bepaald hebben vergroot.