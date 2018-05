EU wil technologische achterstand op China, VS en Japan snel inlopen

Volgens de Europese Commissie loopt Europa al op veel terreinen voorop, zoals op het gebied van ruimtevaart, farmaceutica, elektronica, hernieuwbare energie, biogebaseerde industrie en geavanceerde werktuigbouw.



Tegelijk besteden EU-bedrijven beduidend minder geld aan innovatie dan de concurrentie in andere werelddelen. In Europa gaat het om 1,3 procent van het bbp; in China is dat 1,6 procent, in de VS 2, in Japan 2,6 en in Zuid-Korea 3,2.



De Europese Commissie wil daar snel wat aan doen. Eén van de speerpunten is het oprichten van een aparte Innovatieraad. Die dient als contactpunt voor baanbrekende nieuwe technologieën en verleent steun als het gaat om risicovolle innovaties.