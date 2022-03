Europarlement wil betere huishoudapparatuur en is gemanipuleer met levensduur beu

In een resolutie die vandaag is aangenomen, dringt de Parlementscommissie Interne markt en consumentenzaken er bij de Europese Commissie op aan fabrikanten te verplichten om toestellen te maken die langer meegaan en in geval van een defect ook door andere dan de eigen monteurs te repareren zijn. Dat betekent ook dat er op een veel grotere schaal en makkelijker dan nu reserve-onderdelen beschikbaar moeten zijn, apparaten makkelijker demonteerbaar moeten zijn en derden toegang moeten hebben tot de benodigde technische informatie. Brussel moet dat allemaal vastleggen in een aangepaste en veel strakkere Ecodesign richtlijn.

Oneerlijke handelspraktijken

Brussel kan volgens de Duitse veel meer doen dan het de afgelopen jaren heeft gedaan om de consument tegemoet te komen. Fabrikanten die bewust de levensduur van hun artikelen beperken of reparatie bemoeilijken, kunnen worden aangeklaagd voor oneerlijke handelspraktijken, zo merkt ze op. Consumenten zouden verder gebaat zijn bij betrouwbare, duidelijke en gemakkelijk te begrijpen informatie over duurzaamheid en repareerbaarheid bij aankoop van elk product, zodat ze alvorens tot aankoop over te gaan een eigen productvergelijking kunnen maken.



Frankrijk introduceerde vorig jaar al zo’n ‘repareerbaarheidsindex’ voor smartphones en laptops. De Commissie kan dat Europa-breed aanmoedigen met standaardregels voor productinformatie, inclusief verplichte informatie over de geschatte levensduur, beschikbaarheid van reserve-onderdelen en reparatiediensten, en als het om digitale elementen gaat de beschikbaarheid van software-updates. Wat zeker ook kan helpen bij de vormgeving van een fatsoenlijk ‘recht op reparatie’ zijn regels voor standaardisering en interoperabiliteit. Het mes in de wildgroei aan snoertjes en stekkertjes, na tien jaar aandrang uit het Parlement, is daarvan een bescheiden begin.



Kim van Sparrentak (GroenLinks), Europees fractiegenote van Cavazzini, juicht de resolutie toe: ,,We moeten de gekte van onze wegwerpsamenleving repareren. Mensen moeten nu nog perfect werkende telefoons of tablets weggooien omdat de batterij of het scherm te lastig te repareren is. Soms is het zelfs goedkoper om een nieuw apparaat te kopen dan het te laten repareren. Dat is te gek voor woorden.”