Europese Centrale Bank (ECB) draait toch weer de geldkraan open

Koopkracht groeide in 2018 nauwelijks, ondanks economi­sche groei

12:50 De koopkracht van Nederlanders is ondanks forse economische groei vorig jaar in doorsnee met 0,3 procent toegenomen. Dat is de kleinste koopkrachtverbetering sinds 2013, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.