Europese Commissie start formeel onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik Facebook

Marketplace is een online platform waarop gebruikers net zoals op Marktplaats.nl persoonlijke advertenties kunnen plaatsen, bijvoorbeeld als ze spullen zoeken of juist willen verkopen. Volgens eurocommissaris Margrethe Vestager (Concurrentie) zullen de miljarden Facebook-gebruikers door de aanprijzingen van het bedrijf mogelijk eerder voor die dienst kiezen dan voor concurrenten als eBay, Marktplaats of Craigslist.

Als ze dat vervolgens doen, krijgt Facebook zeer gedetailleerde gegevens binnen waarmee het Amerikaanse concern zijn voordeel kan doen. Het sociale netwerk zou verder data van adverteerders op het platform gebruiken om met diezelfde adverteerders te kunnen concurreren. ,,In de huidige digitale economie mogen gegevens niet worden gebruikt op manieren die de concurrentie verstoren”, oordeelt Vestager.

Enorme hoeveelheden

De Deense eurocommissaris wijst op de dominante positie van het Amerikaanse techbedrijf. ,,Facebook wordt maandelijks door bijna 3 miljard mensen gebruikt en in totaal adverteren bijna 7 miljoen bedrijven op Facebook. Facebook verzamelt enorme hoeveelheden gegevens over de activiteiten van gebruikers van zijn sociale netwerk en daarbuiten, waardoor het zich kan richten op specifieke klantgroepen.”

Vestager vervolgt: ,,We zullen in detail bekijken of deze gegevens Facebook een ongepast concurrentievoordeel geven, met name in de sector van online advertenties, waar mensen elke dag goederen kopen en verkopen, en waar Facebook ook concurreert met bedrijven waarvan het gegevens verzamelt.”

Al eerder

Het onderzoek komt niet uit de lucht vallen. De Britse zakenkrant Financial Times meldde op 26 mei al dat er een formeel onderzoek in de lucht hing, maar de Europese Commissie wilde het bericht toen niet bevestigen. Sowieso deed Brussel al een voorlopig onderzoek, waarbij de commissie vragen aan Facebook en branchegenoten stuurde om zich een beeld te vormen van de situatie.

Als Facebook inderdaad schuldig wordt bevonden, kan dat de techreus op een miljardenboete komen te staan. Zover is het echter nog lang niet, onderzoeken van de Europese Commissie vergen vaak jaren. Het bedrijf van oprichter Mark Zuckerberg was tot nu toe de enige van de grote Amerikaanse techbedrijven waar Brussel nog geen officieel mededingingsonderzoek naar deed. Tegen Microsoft, Amazon, Google en Apple gebeurde dat al wel.

Google

Google kreeg bijvoorbeeld meermaals een miljardenboete opgelegd, onder meer in 2017 wegens het bevoordelen van zijn eigen zoekmachine (2,42 miljard euro) en een jaar later voor het voortrekken van zijn eigen mobiele besturingssysteem Android (4,34 miljard euro). In 2019 kreeg het techbedrijf een derde boete, dit keer vanwege het bevoordelen van de eigen advertentiesalesdienst AdSense boven andere advertentieverkopers. Microsoft ontving ook al meerdere megaboetes.

