‘Europese Commissie wil één en twee cent afschaffen’

In Nederland wordt nog zelden met de muntjes betaald. De muntstukken zijn weliswaar wettige betaalmiddelen, maar winkeliers ronden aankoopbedragen steevast af op vijf cent. Dat is al sinds 2004 toegestaan. Als het aan Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen ligt, gaan straks alle landen binnen de eurozone dat doen.



Als onderbouwing voor dit plan wordt een rapport van de Europese Commissie aangehaald uit 2018, waarin wordt aangegeven dat al steeds meer eurolanden afronden op vijf cent. Ook in België gaat dat vanaf eind dit jaar gebeuren. Contante betalingen aan de kassa moeten daar verplicht worden afgerond, besloot de regering eind vorig jaar, nadat er schaarste was ontstaan.



In het aangehaalde rapport wordt bovendien gemeld dat afschaffing leidt tot een besparing op productiekosten en de moeite die het kost om de muntjes te tellen en te vervoeren. Uit peilingen blijkt dat er ‘in geen enkel euroland meer een meerderheid bestaat voor het behoud van de muntstukken’, meldt het rapport nog.



In 2013 onderzocht de Europese Commissie ook al het gebruik en mogelijke afschaffing van de kleinste muntstukken. Destijds stuitte dat in de meeste eurolanden op weerstand.