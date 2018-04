Europese Hof: Frankrijk zit goed met vervolging van taxidienst Uber

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat Frankrijk leidinggevend personeel van de taxidienst Uber mag vervolgen. Het Franse verbod om niet-professionele chauffeurs zonder vergunning via UberPop taxidiensten te laten verrichten, was toegestaan zonder de Europese Commissie vooraf in te lichten.

De rechtbank in Lille had gevraagd of de Franse autoriteiten het wetsontwerp waarin de dienst werd verboden hadden moeten voorleggen aan Brussel. Het hof oordeelt dat dat niet nodig is, waardoor de weg naar vervolging openstaat.



Wetgeving voor digitale diensten moet vooraf worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Dat was niet gebeurd, waarop het Amerikaanse bedrijf had aangevoerd dat de Franse wet niet kan worden gebruikt om twee van zijn managers te vervolgen.

Geen bemiddelingsdienst

Het Europese hof oordeelde in december dat Uberpop in essentie een transportdienst is en geen digitale bemiddelingsdienst tussen klanten en chauffeurs, zoals Uber claimt. Middels die uitspraak kunnen Uberchauffeurs worden verplicht om volgens nationaal geldende regels een taxivergunning aan te vragen.

Het Hof kwam tot het oordeel in een rechtszaak tussen Spaanse taxichauffeurs en Uber. De aanklagers stelden dat Uber de wet in Spanje overtrad door chauffeurs zonder taxivergunning de weg op te sturen. Ubers verweer was dat het geen vergunning nodig had, omdat het bedrijf strikt gezien een techbedrijf is.

Zonder kennisgeving bestraffen