Eurostar speelt op groen: één volle trein naar Londen houdt vijf vliegtuigen aan de grond

Op St. Pancras International Station in Londen is tussen de perrons een klein bos aangelegd. Reizen met de trein is puur natuur, wil Eurostar ermee zeggen. Het bedrijf viert er een feestje: het is 25 jaar geleden dat de eerste trein op een grijze dag in november van Londen door de Kanaaltunnel naar Parijs reed. ,,We zijn meer dan 200 miljoen reizigers verder. Wie had dat gedacht’’, zegt ceo Mike Cooper.|



Hij vergeet gemakshalve dat de verwachtingen nog véél hoger lagen. Er werd druk getekend aan een Europees netwerk. De snelle Eurostar-treinen zouden met 300 km/u ook naar Amsterdam, Frankfurt, Marseille, Genève, Lyon en nog zes grote Europese steden zoeven. Alleen Amsterdam/Rotterdam lukte vorig jaar. ,,Het was moeilijk te voorspellen. Er was historisch niets om je verwachtingen op te stoelen, maar we moeten bijna een kwart miljard mensen ook niet afdoen als niets. Het is enorm.’’



De budgetluchtvaartmaatschappijen bleken in Europa onoverwinnelijk met hun dumpprijzen. Cooper weet het, hij werkte tussen 2000 en 2005 als commercieel directeur bij Easyjet hard mee aan de prijzenslag. Maar nu heeft het treinbedrijf meer dan ooit het tij mee, denkt hij. Vliegen op korte afstanden binnen Europa heeft een vieze smaak gekregen in de strijd tegen stikstof en kooldioxide. Groene partijen in heel Europa roepen om vliegbelastingen en willen dat de trein een beter internationaal alternatief wordt. ,,De samenleving verandert nu op een manier die tien jaar geleden niet denkbaar was. En het tempo van de verandering gaat door meer aandacht voor het milieu steeds verder omhoog. Als je met ons reist is de CO 2 -uitstoot 90 procent minder dan met een vergelijkbare vlucht.’’