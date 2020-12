Evenementenbranche in zak en as: ‘Niet snel duidelijkheid? Dan wordt ook 2021 een rampjaar’

Normaal bruist het van de evenementen en de bezoekers in de RAI Amsterdam, maar de enige drukte die er nu is, is voor de deur, in de GGD-teststraat. Al sinds maart is het zo goed als uitgestorven in het grootste beurs- en congrescentrum van Nederland. ,,Het is verdrietig en het blijft een gek gevoel als je weet dat het anders zo levendig hier was", zegt woordvoerster Katelijn Wilhelmy.