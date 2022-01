Evenementensector kookt van woede: ‘Verbijsterd naar deze schertsvertoning gekeken’

reactiesNa een winterslaap van ruim vijf weken gaat Nederland vanaf morgen bijna helemaal van het slot. De culturele sector mag onder voorwaarden weer open, net als restaurants en cafés. Ook mogen evenementen onder strenge voorwaarden weer worden gehouden. Waar horecaondernemers in jubelstemming verkeren, overheerst in de evenementensector diepe teleurstelling. ,,Met verbijstering hebben wij naar deze schertsvertoning gekeken.”

Evenementen

Om te beginnen overheerst bij poppodia en festivals na de persconferentie grote verslagenheid. Zij spreken van ‘nepversoepelingen’, zegt Berend Schans tegen deze site. Hij is directeur van Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). De branchevereniging vertegenwoordigt locaties als 013, Doornroosje, Effenaar, TivoliVredenburg en Paradiso.

De verplichte openingstijd tot 22.00 uur, de beperkte capaciteit van 1250 bezoekers, vaste zitplaatsen met 1,5 meter afstand in combinatie met de check van een coronatoegangsbewijs maken het ‘haast onmogelijk iets zinnigs te ondernemen’, zegt Schans.

Er moet volgens hem heel snel een plan komen waarin wordt uitgelegd hoe en wanneer de sector op korte termijn 100 procent open kan. ,,Wat ons betreft is dat uiterlijk 1 maart 2022. De maatschappij wordt onnodig veel schade aangedaan. Het jojobeleid en het gebrek aan een duidelijke koers van de regering beschadigt onze sector inclusief artiesten, maar ook bijvoorbeeld de jeugd en veel werkenden in onze sector.”

De Alliantie van Evenementenbouwers en het EventPlatform onderschrijven dit. Dat evenementen alleen onder zware voorwaarden weer zijn toegestaan, noemt de sector een ‘onwerkbare en nietszeggende stap’. ,,Wij schieten hier echt niets mee op”, aldus Jolanda Jansen namens de Alliantie van Evenementenbouwers. ,,Deze versoepelingen zijn misschien bedoeld als een eerste stap in de goede richting, maar het is een veel te kleine, onwerkbare en daarmee nietszeggende stap. Het is een farce.”

Evenementenorganisator ID&T zegt met ‘verbijstering naar deze schertsvertoning te hebben gekeken’. ,,Wat geframed wordt als het openen van de gehele evenementensector, is wederom niets minder dan een loze belofte en voelt als een stomp in het gezicht van de 100.000 mensen die in onze branche werkzaam zijn”, briest ceo Ritty van Straalen in een verklaring aan deze site. ,,Op ⅓ capaciteit is geen heropening. Ook vanavond ontbreekt elk spoor van perspectief. Het verweten jojo beleid ontstaat als een langetermijnvisie ontbreekt, een visie die al geruime tijd wordt beloofd, maar er nog steeds niet is. Het wordt tijd dat het kabinet gaat accepteren dat het virus niet zomaar weggaat en daarbij niet alleen de zorg voorop zet, maar ook de sociale economische gevolgen meeneemt in haar overweging.“

Volgens Unmute Us, een samenwerkingsverband van de evenementen- en festivalsector, voelen festivalorganisatoren en de nachthoreca zich ‘geschoffeerd‘ nu zij ‘voor de zoveelste keer volledig buiten de boot dreigen te vallen. De zogeheten Fieldlab-evenementen hebben volgens Unmute Us aangetoond dat evenementen veilig georganiseerd kunnen worden. ,,Vorig jaar hebben we na onze landelijke en drukbezochte protesten laten zien dat het mogelijk is om strak georganiseerd, veilig en verantwoord grote groepen mensen op de been te kunnen brengen. De tijd van wederom rustig blijven afwachten tot we ooit eens aan de beurt zijn is voorbij. Onze branche moet open”, zegt initiatiefnemer Jasper Goossen, die ook vraagt om perspectief.

De club eist van het kabinet binnen twee weken een plan waarin duidelijk wordt dat alle evenementen en nachthoreca op korte termijn weer open kunnen op volledige capaciteit. Blijft dat uit, dan zijn ze van plan ‘grootschalige acties’ te organiseren.

Volledig scherm Pathe Tuschinski in Amsterdam. © ANP Kippa

Ook bij Paradiso in Amsterdam zijn de versoepelingen bepaald niet met gejuich ontvangen. Het poppodium spreekt van ‘schijnversoepelingen’ en stelt dat de hele popsector er feitelijk niets mee kan. ,,Eerst denk je: we kunnen weer wat. Maar dan zie je de details en dat het zeker tot 9 maart gaat duren en denk je: dit slaat echt helemaal nergens op”, zegt Jurry Oortwijn, Hoofd Marketing & Publiciteit van de Amsterdamse poptempel.

Oortwijn zegt dat er binnen de pop- en clubsector wordt nagedacht over een actie vergelijkbaar met Kapsalon Theater. Dat was een landelijke actie waarbij theaters door heel het land mensen een knipbeurt gaven terwijl ze naar een voorstelling konden kijken. ,,Clubs moeten gewoon weer open. Het is niet meer uit te leggen.”

Theaters

De theaters voelen zich eveneens blij gemaakt met een dode mus, nu bekend is gemaakt dat ze alleen open mogen met 1,5 meter afstand. Walter Drenth van Stage Entertainment, van musicals als Aladdin, Tina - de Tina Turner musical en Hij gelooft in mij, hoopt dat het kabinet afziet van de afstandsregel.

,,Deze ochtend werden wij onaangenaam geconfronteerd met de berichtgeving dat bezoekers op 1,5 meter afstand geplaceerd moeten worden. Dit komt feitelijk neer op zaalbezettingen van twintig tot dertig procent en dat is voor vele vrije theaterproducenten verliesgevend. Deze ‘versoepeling’ brengt ons geen stap verder en betekent in feite een verlenging van de lockdown.”

Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP), ziet zijn optimisme van gisteren eveneens weer getemperd. ‘Het beeld wordt er niet beter op. Als publiek op 1,5 meter afstand moet zitten, kunnen voorstellingen maar 30 procent publiek ontvangen waar 70 procent nodig is om break-even te maken’, zegt hij op Twitter. De VVTP bestaat uit 29 theater- en muziekproducenten die bij elkaar zo’n 70 procent van het professionele podiumaanbod in Nederland verzorgen.

Minder negatief is de Theateralliantie, een samenwerkingsverband tussen theaters en producenten, die voorstellingen als De Tweeling en Annie de Musical voortbracht. ,,We mogen weer, dat is het goede nieuws”, stelt zakelijk directeur Eric-Paul Dijkhuizen. ,,Dit doen we natuurlijk in nauw overleg met de programmeurs en directieleden van de theaters waar we spelen. Zij hebben nu echt wel een fikse puzzel te leggen. Want enerzijds zijn er natuurlijk oude voorstellingen die terug zouden keren, maar er komen ook nieuwe producties aan.”

Musea

De Museumvereniging is blij met de heropening van de musea die mogelijk wordt door de versoepeling van de coronamaatregelen. ,,Musea willen er ontzettend graag zijn voor de bezoekers. Natuurlijk hopen we ook dat er binnen afzienbare tijd verder versoepeld wordt, zodat er geen verschil meer is tussen musea en andere doorstroomlocaties”, meldt de koepelorganisatie.

Het Kunstmuseum in Den Haag jubelt: ,,We gaan weer open! Onze tentoonstellingen staan er nu nog eenzaam en verlaten bij, maar vanaf morgen hopen we jullie hier weer te zien.” ,,We mogen weer!”, juicht Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, dat zelf dan wel dicht is wegens renovatie, maar verwijst naar het nieuwe museumdepot dat woensdag weer opengaat.

Bioscopen

Bioscoopketen Pathé is ook erg blij met de heropening van de bioscopen. Zodra de maatregelen definitief zijn, zal de keten beginnen met het programmeren van de films. ,,Uiteraard zijn wij blij dat we snel weer open mogen. Daar hebben we sinds de sluiting in december enorm naar uitgekeken en ons op voorbereid”, laat een woordvoerder weten in een reactie. Het is voor de organisatie nu nog even wachten op de toegestane openingstijden en capaciteit. ,,Zodra dat bekend wordt gemaakt, programmeert ons team alle films definitief in, en laten we onze bezoekers zo snel mogelijk weten welke films wanneer draaien en start de voorverkoop.”

Op de waarschijnlijke heropening van de bioscopen reageert de branche positief. ,,We zijn blij dat de regering naar het signaal uit de sector geluisterd heeft. Samen met burgemeesters moet worden gekeken hoe de uitlooptijden van films praktisch goed haalbaar te maken zijn”, aldus NVBF-directeur Gulian Nolthenius.

Dierentuinen

Ook dierentuinen zijn klaar om woensdag de deuren voor publiek te heropenen. De eerste reserveringen van bezoekers bij Burgers Zoo in Arnhem druppelen al binnen. ,,Bij ons is net een zeekoetje geboren en dat hebben mensen online via een livestream gezien, maar nu willen ze die ook in het echt in de mangrove zien zwemmen”, aldus een woordvoerder van Burgers Zoo.

Het park is ‘helemaal klaar’ voor de heropening. ,,We reguleren al twee jaar het bezoek, dus nu is het een kwestie van weer openzetten”, zegt de woordvoerder. Hij vindt het systeem met reservering vooraf goed werken. ,,Voor bezoekers is het in deze tijd misschien wel fijner, om rustig mondjesmaat binnen te komen. Dat voelt veilig.”

Horeca

Horecaondernemers reageren tevreden op de versoepelingen en hopen hun zaken snel langer open te mogen gooien dan 22.00 uur. Daarbij denken de eigenaren van meerdere horecabedrijven Khalid Oubaha en Riad Farhat eerst aan een sluitingstijd rond middernacht. Ondernemer Herman Hell, met horecazaken in de regio Rotterdam, hoopt binnen zes weken van alle beperkingen af te zijn.

,,Maar ik ben blij met deze grote stap voorwaarts”, aldus Hell. Dat zegt ook de in Amsterdam actieve Farhat, al moet volgens hem meer perspectief komen. ,,Perspectief is pas als je mensen in een land vertelt wat het stappenplan is. Dat is nu niet zo. We kunnen ons niet voorbereiden.”

Oubaha, eigenaar van ruim twintig horecabedrijven in Nijmegen, Arnhem en Enschede, noemt de voorgenomen plannen voor de horeca juist ‘een trieste stap’. ,,Er blijven zware restricties, die bewezen hebben geen toegevoegde waarde te hebben. In bijvoorbeeld België mogen horecazaken tot 00.00 uur open en hebben die ook de hele winter doorgedraaid.”

Voor de dag- en avondhoreca zijn de versoepelingen goed nieuws, erkent Eelko Anceaux, eigenaar van De Marktkantine, maar voor nachtclubs is het opnieuw een stomp in de maag. Er wordt permanent weggekeken van de sector, zegt de clubeigenaar. ,,Ik heb inmiddels alle fases gehad die je ook voelt bij verlies. Ongeloof, ontkenning, apathie. En dat slaat nu ook om naar woede. Waarom zijn wij het enige land waar het nachtleven gewoonweg wordt overgeslagen?”

Door de nachtclubs op slot te houden, blijft Nederland inderdaad een buitenbeentje in Europa. In Engeland is alles open, in het voorzichtige Portugal kan dansen tot diep in de nacht ook weer. Door zulke voorbeelden van versoepelingen steekt het ontbreken van een concreet stappenplan des te meer, zegt Pieter de Kroon, eigenaar van de Chicago Social Club, en voorzitter van het Overleg Amsterdamse Clubs. ,,We vragen enkel om perspectief. Dat is de hoop die we elke persconferentie hebben. Maar het is al heel lang geleden dat we zijn genoemd.”

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hoopt dat het kabinet niet drie weken wacht met verder versoepelen als de situatie in positieve zin verandert. ,,We hopen dat er snel een versoepeling komt voor onze collega’s in het nachtleven”, zegt voorzitter Robèr Willemsen van KHN. Het pakket maatregelen dat werd aangekondigd, geldt in principe voor zes weken. Over drie weken is er een weegmoment,om te kijken hoe de zaak er dan voorstaat‘, aldus minister-president Mark Rutte.

Volledig scherm Dj Reinier Zonneveld tijdens een optreden in Paradiso © ANP

Werk

Ondernemersorganisatie ONL vindt dat het kabinet met de versoepelingen een stap voorwaarts zet, maar beseft ook dat dit voor veel sectoren niet ver genoeg gaat. De organisatie wijst bijvoorbeeld op de nachthoreca en de evenementen. ,,Door de strenge voorwaarden die aan de heropening worden verbonden kunnen deze ondernemers net niets”, aldus ONL.

ONL vindt dat er nu geen lockdowns meer moeten komen omdat ‘de financiële en mentale weerbaarheid‘ bij ondernemers nu wel op is. ,,We moeten zo snel mogelijk helemaal open en waar mogelijk van steun naar herstel toewerken. Daar hoort een krachtig herstelbeleid met een duidelijke langetermijnvisie van dit kabinet absoluut bij”, aldus ONL-voorzitter hans Biesheuvel.

Onderwijs

De PO-Raad, de koepelorganisatie voor primair onderwijs, is blij met de versoepeling van de maatregelen voor leerlingen van zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs. Die hoeven niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon en zij geen klachten hebben. Klassen hoeven dus niet meer in quarantaine als er drie of meer besmettingen in de klas zijn, alleen de besmette leerlingen blijven thuis.

,,De afgelopen weken moesten ontzettend veel klassen naar huis. Dat vraagt veel van leerlingen, ouders en van onderwijspersoneel. Het blijft een organisatorische puzzel voor schoolteams vanwege hoge besmettingscijfers. Maar met de versoepeling van de regels kunnen weer meer kinderen naar school samen met klasgenoten, we weten hoe belangrijk dat is voor hun ontwikkeling. Tegelijkertijd moeten we oog houden voor de zorgen die er zijn onder onderwijspersoneel”, zegt voorzitter Freddy Weima van de PO-Raad.

CNV Onderwijs dringt er bij scholen op aan om goed regels na te leven, onder meer als het gaat om dragen van mondkapjes en ventileren van de lokalen.

