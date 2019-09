Experiment Ikea slechts het begin, stelt deskundige: ‘Contant geld sterft een zachte dood’

Het besluit van Ikea om in de vestiging in Son bij wijze van proef - in elk geval tot januari 2020 - geen contant geld meer te accepteren, maakte deze week heel wat los. Massaal en vooral afkeurend werd via de sociale media, zoals de Facebookpagina van het ED, gereageerd op de stap van de Zweedse interieurgigant. Ook gaven bijna 18.000 bezoekers van de website van deze krant in een poll hun mening over de stelling dat het mogelijk moet blijven om in winkels met contant geld te betalen. De uitslag: liefst 86 procent wil kunnen blijven betalen met papieren geld en muntjes.