Extra korting helpt tegen volle spitstreinen

Ruim 22.000 treinreizigers die drie maanden lang meededen aan een proef van de NS kregen korting op het treinkaartje als ze niet tussen 7.30 uur en 8.30 uur in de ochtend de trein zouden nemen.



Tijdens de test daalde het aantal reizigers dat tijdens het drukste deel van de ochtendspits incheckte met 5,5 procent. Dankzij de korting, kozen forensen voor een minder druk moment, waardoor zij meer ruimte creëerden in de volste treinen.



Piekmoment

Op het grootste piekmoment in de ochtend - rond 8.00 uur - daalde het aantal incheckers zelfs met 10 procent. Dat maakt volgens de NS in veel treinen het verschil tussen een overvolle trein of comfortabel reizen.



De proef werd gehouden onder NS-klanten met een Altijd Voordeel-abonnement. Zij konden aan de randen van de spits (tussen 6.30 en 7.30 uur en tussen 8.30 en 9.00) met 40 procent korting reizen. Normaal geldt dat tarief alleen vóór 6.30 uur en na 9.00 uur, maar die tijden zijn voor veel forensen niet bruikbaar.



Het geld voor de korting heeft de NS volgens NS-topman Roger van Boxtel echter niet. Voor die goedkopere treinkaartjes heeft de NS-baas het kabinet gevraagd dat bedrag op te nemen in het budget om de klimaatdoelen te halen.