'Facebook wist van dataroof, maar keek bewust de andere kant op'

Onderzoekt FTC

De federale Amerikaanse consumentenautoriteit (FTC) is, naar aanleiding van de berichten rond Cambridge Analytica, een onderzoek begonnen naar de manier waarop Facebook met persoonlijke informatie van zijn gebruikers omging. En of er sprake is van overtreding van in 2011 gemaakte afspraken, waarin Facebook akkoord ging met de eis om gebruikers om toestemming te vragen voor het aanpassen van hun privacy-instellingen. Door inbreuk hierop te maken, hebben gebruikers mogelijk meer informatie prijsgegeven dan ze wilden. Als de FTC kan aantonen dat Facebook zich hieraan schuldig maakte, kan het boetes opleggen die oplopen tot duizenden dollars per dag per overtreding.