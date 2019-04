Familiebedrijf neemt failliet Sissy-Boy over: ‘zoveel mogelijk winkels houden’

Jack Ma van Alibaba pleit voor 72-urige werkweek: ‘Anders hoef je niet te sollicite­ren’

12 april Om bij webgigant Alibaba te mogen werken, moet je tenminste 12 uur per dag werken, zes dagen per week. Hij pleit voor een 72-urige werkweek. Dat is wat miljardair Jack Ma van zijn medewerkers verwacht.