Ferrari-investeerder koopt 15 procent van Philips en is daarmee in één klap grootste aandeelhouder

Topman Ahold: ‘Hoogtepunt inflatie is achter de rug’

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, voorspelt dat er een einde komt aan de extreme prijsstijgingen die sinds de oorlog in Oekraïne maandenlang in supermarkten werden doorgevoerd. Volgens topman Frans Muller is de ‘piek van inflatie’ achter de rug. Maar het supermarktbedrijf heeft nog steeds last van oplopende kosten.