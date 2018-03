'Feyenoord City mag geen tweede Hoekse Lijn-debacle worden'

De Week van Phlippen Je geld of je zekerheid! Wat doe je?

3 maart Als een rover in de nacht houdt het pensioenstelsel ons onder schot en roept: 'Je geld of je zekerheid!' Wat doe je? Geef je je geld en houd je je zekerheid? Dat lijkt gevoelsmatig een goede optie. In het pensioendebat is dat precies wat we nu doen, en toch is niemand blij.