Fietsenmaker VanMoof failliet verklaard, doorstart wordt onderzocht

Met videoHet e-bikebedrijf VanMoof is failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. Vorige week vroeg het bedrijf al uitstel van betaling aan. Ook kondigde VanMoof een verkoopstop en sloten de winkels. Voor klanten van VanMoof breekt een onzekere periode aan nu het bedrijf is omgevallen.

De eerder door de rechter aangestelde bewindvoerders gaan nu als curatoren de mogelijkheden van een doorstart onderzoeken. Ze hopen nog een partij te vinden die de activiteiten van VanMoof wil voortzetten, heeft de onderneming in een verklaring laten weten.

Verlies van 77,8 miljoen euro

In 2021 leef VanMoof een verlies van 77,8 miljoen euro, volgens het laatste jaarverslag. Wereldwijd heeft het merk in twintig steden eigen winkels. De winkelsvan VanMoof in het buitenland vallen niet onder het faillissement.

In sommige van die gesloten winkels in Nederland staan nog fietsen van klanten. Het is onduidelijk of die winkels nog op korte termijn open zullen gaan. Daarnaast zijn de specifieke onderdelen voor VanMoof-fietsen op. Dat zei Pieter Bikker, directeur E-mobility bij KwikFit maandag tegen BNR. Sinds enkele weken heeft de fietsenfabrikant een samenwerkingsovereenkomst met KwikFit, dat de reparaties van VanMoof-fietsen uitvoert.

VanMoof-bezitters kunnen terecht bij een drietal vestigingen van KwikFit, in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Maar heel specifieke onderdelen voor de fietsen zijn daar nu op, aldus Bikker. Het vervangen van remmen of banden gaat nog, maar accu’s van VanMoof zelf bijvoorbeeld niet. ,,We zijn met VanMoof in gesprek om te kijken of we daar op een of andere manier iets op gang kunnen krijgen. Dat lijkt mij ook in het belang van VanMoof, wat er ook gebeurt”, stelt Bikker. ,,Maar ik heb er nog geen zicht op of dat überhaupt gaat gebeuren, en zo ja, wanneer.”

‘De perfecte stadsfiets’

VanMoof bestaat sinds 2009. De broers Taco en Ties Carlier richtten het bedrijf op om ‘de perfecte stadsfiets’ te maken, die opvalt om zijn minimalistische ontwerp. Enkele jaren later stapten ze volledig in elektrische fietsen. Daarbij profileerde het Amsterdamse merk zich als fietsenmaker die het hele ontwerp- en productieproces van de grond af aan opnieuw heeft opgebouwd.

De e-bikes zitten vol speciale voor VanMoof ontwikkelde onderdelen, wat ook een financiële achilleshiel bleek. Er zijn gigantische investeringen voor nodig. De curatoren moeten de specifieke toedracht van het faillissement nog onderzoeken. Maar het is bekend dat er grote investeringen nodig waren voor al de speciale voor VanMoof ontwikkelde onderdelen.

In zijn jaarverslag van 2021 repte VanMoof bovendien over hoger dan verwachte kosten voor reparaties die onder de garantieregeling vallen. Op sociale media waren ook veel klachten over lange wachttijden voor reparaties van haperende fietsen. Door de forse uitgaven bleef VanMoof tientallen miljoenen euro’s verlies lijden en was het eigen vermogen negatief.

Dit alles financierde het bedrijf telkens met nieuw aangetrokken kapitaal en leningen van durfinvesteerders. VanMoof had zelf eerder dit jaar al twijfels of het nog lang op die weg door kon gaan. Het bestuur waarschuwde dat het allerminst zeker was dat er genoeg nieuwe kapitaalinjecties zouden komen die het bedrijf overeind zouden houden.

Sinds de oprichting van VanMoof zijn er in totaal 190.000 fietsen van het merk verkocht in de wereld.