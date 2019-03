Fietsenwinkel.nl heeft geleerd van rampjaar en gooit het roer om: klant centraal

Davy Louwers (31) fietst elke dag naar zijn werk in het Amsterdamse havengebied. Op een e-bike, want dat schiet lekker op. De Amsterdammer volgde vorig jaar juli Bastiaan Hagenouw op als ceo van International Bike Groep (IBG), moederbedrijf van fietsenwinkel.nl (actief in de Benelux) en hellorider (actief in Scandinavië). Die elektrische fiets waar Louwers fan van is, speelt een hoofdrol in de nieuwe strategie van zijn bedrijf. ,,We zetten volop in op de e-bike en de bijbehorende service. Met name de snelgroeiende groep e-bike forensen verlangt naast een goede en snelle fiets, een compleet serviceaanbod. Daar investeren we in.’’