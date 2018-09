Financieel directeur ING stapt op na witwaspraktijken

Timmermans was in de bewuste periode tussen 2010 en 2016 lid van de raad van bestuur van ING. Naar aanleiding van het nieuws over de schikking naar aanleiding van vermeende witwaspraktijken van de bank heeft Timmermans besloten om zijn functie neer te leggen.



,,We betreuren de gevonden gebreken ten zeerste en nemen deze zaak heel serieus", aldus Hans Wijers, president-commissaris van ING. ,,Gezien de aard van deze zaak, de vele reacties van aandeelhouders sinds de aankondiging en in het belang van de bank zijn we tot de conclusie gekomen dat het gepast is om onze verantwoordelijkheid te nemen op bestuurlijk niveau. We willen Koos bedanken voor zijn jarenlange trouwe dienst aan ING."