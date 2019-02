FIOD doet inval bij bouwbedrijf Strukton wegens verdenking van omkoping

Het onderzoek richt zich volgens het Functioneel Parket van justitie ‘op mogelijke corruptie en valsheid in geschrift rondom de verkrijging van een opdracht met betrekking tot een metrotraject in Riyad.’ Strukton bouwt in de hoofdstad van Saoedi-Arabië mee aan een uitgebreid metronetwerk. Met het totale project, dat bijna is voltooid, is een som van zes miljard euro gemoeid.

Het deel dat Strukton voor zijn rekening neemt betreft een aanneemsom van circa een miljard euro. ,,Ambtelijke Corruptie tast de integriteit van overheden aan en leidt in het zakenleven tot valse concurrentie. Dat is ernstig, daarom treedt de overheid er tegen op”, aldus justitie.

Administratie in beslag

Het bouwbedrijf heeft in Nederland vele treinrails mogelijk gemaakt. In 2010 nam Gerard Sanderink, Quote 500-lid, Strukton over. In 2017 was de omzet van het bedrijf 1,9 miljard euro.