Fiscus pakt wegsluizende bedrijven aan

Buitenlandse bedrijven mogen hier veel geld verdienen, aldus Snel, maar ,,er is een moment dat wij als fiscus willen ingrijpen: als zij die winsten alsnog in een brievenbus aan hun achterdeur stoppen en zo Nederland gebruiken als doorsluis naar een belastingparadijs".

'Nike'

Hij noemt geen namen, maar spreekt wel over een bedrijf dat in Nederland ,,heel veel geld verdient met gymschoenen", daarmee waarschijnlijk verwijzend naar Nike.

Vanaf 2020 moeten bedrijven een heffing gaan betalen op rente, royalty's en dividenden die naar het buitenland vloeien. Nu is dat nog onbelast. Snel ziet dat als ,,de scherpe kanten afhalen" van de belastingvoordelen voor bedrijven. ,,Ik ben iemand die veel meer gelooft in een lager belastingtarief en minder constructies daaromheen", zegt Snel. Daarom verdedigt hij ook de omstreden afschaffing van de dividendbelasting.

Mochten zijn maatregelen ertoe leiden dat bedrijven uit Nederland weggaan, dan neemt de staatssecretaris dat op de koop toe: ,,So be it''. Maar hij verwacht het niet.