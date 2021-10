Fitnessketen Basic-Fit kruipt uit coronadal: ‘Heeft ons honderden miljoenen euro's gekost’

Pandora Papers Hoekstra investeer­de in brievenbus­fir­ma op Maagdenei­lan­den: ‘Had mij beter moeten verdiepen’

4 oktober CDA-leider Wopke Hoekstra investeerde jarenlang in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Dat deed hij kort voordat hij minister van Financiën werd en stelling nam tegen belastingparadijzen. Hoekstra bevestigt de berichtgeving van dagblad Trouw op basis van nieuwe onthullingen in de zogenoemde Pandora Papers. ‘Ik had mij beter moeten verdiepen.’