Fletcher Hotels krijgen geen steun vanuit de overheid: ‘Wij vallen buiten de boot’

Waarom de prijs van het verschepen van een container vanuit China naar Rotterdam harder steeg dan de Bitcoin

10 januari Raadseltje: wat verzesvoudigde het afgelopen halfjaar in prijs? De digitale munt Bitcoin zegt u? Nee, die werd ‘slechts’ vier keer meer waard. Het goede antwoord is: het verschepen van een 40 voet container van Shanghai naar Rotterdam. Door het nijpende tekort aan containers kost dat vandaag de dag een slordige 8.000 euro. In juni was dat nog geen 1500 euro.