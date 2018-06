FNV: betere arbeidsvoorwaarden voor ambulancepersoneel

ASR-baas: '40 procent loonsverho­ging hoefde niet van mij'

15:06 De loonsverhoging van 40 procent voor ASR-baas Jos Baeten was niet nodig geweest om hem te behouden voor het bedrijf. Als hij die niet had gekregen, was hij ,,absoluut niet" opgestapt. ,,Ik heb er ook nooit om gevraagd", zegt hij in een interview met RTL Z.